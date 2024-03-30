ظهور للراحل طارق عبد العزيز في الحلقة الرابعة من مسلسل " بقينا إثنين "

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري الراحل طارق عبد العزيز في شخصية "شريف" بالحلقة الرابعة من مسلسل " بقينا إثنين " وهو يلعب شخصية رسام وفنان تشكيلي.

وتدور أحداث مسلسل "بقينا إثنين" في إطار اجتماعي، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه، والمسلسل مكون من 20 حلقة، ومن بطولة الممثل المصري شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، ومن تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت.

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