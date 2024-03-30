ميرنا وليد - بيروت - فجع الملحن المصري محمد يحيي بوفاة والده اليوم السبت 30 آذار، وكتب عبر حسابه " البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد الجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم بالدعاء".

محمد يحيي هو ملحن مصري، تعاون مع العديد من الفنانين في العالم العربي من أبرزهم عمرو دياب وإليسا وكارول سماحة، وكانت بداية شهرته من خلال تعامله مع الفنان عمرو دياب في ألبوم (ليلي نهاري)، ومن بعدها تعاون مع سميرة سعيد ومحمد حماقي ومجموعة من النجوم، وشارك في الموسيقى لعدد من المسلسلات منها "بعد الفراق، "كيد النسا 2" .

كانت هذه تفاصيل خبر الملحن محمد يحيى يفجع بوفاة أقرب الناس إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.