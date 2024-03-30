بعد سقوط شخص من شرفة منزل إحسان الترك .. هذا ما حدث معه

ميرنا وليد - بيروت - أخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل الممثل المصري إحسان الترك بعد واقعة مشاجرة حدثت بينه وبين مالك عقار بمنطقة الطوابق، بعد تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اشعاراً من غرفة علميات النجدة يتضمن ورود بلاغا من الأهالي بإصابة شاب إثر ادعاء سقوطه من شرفة المنزل بالطابق الثاني، وفي التحقيقات اتضح حدوث خلاف بين إحسان الترك والشاب مالك الشقة التي يستأجرها.



وقال إحسان الترك في التحقيقات أن الشاب مالك الشقة حضر إليه وطالبه بزيادة في الإيجار وإلا يطرده من الشقة، فتشاجرا، وتدخلت زوجة إحسان الترك وطلبت الشرطة.

وأكد إحسان الترك أن مالك الشقة قام بالقفز من شرفة المنزل بإرادته ولم يدفعه أحد، بسبب خوفه من أن يتم القبض عليه بسبب اعتدائه عليه وعلى زوجته.