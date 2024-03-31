العنود اليوسف تتأثر بسبب مفاجأة زوجها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للناشطة العنود اليوسف يُظهر ردة فعلها تجاه مفاجأة زوجها لها بهدية عبارة عن ساعة قيّمة وباقات من الورود، اذ بدا عليها التأثر بشكل كبير.



على صعيد آخر كانت قد العنود اليوسف في الفترة السابقة مقطع فيديو أظهرت فيه المسروقات التي سرقتها خادمتها، وهي عبارة عن ذهب وأموال.

وقد لاقى هذا الفيديو ردود كثيرة وجدلا من قبل المتابعين، وعلّق أحدهم: "كل يوم عن يوم يزيد خوفي من هالعاملات الله يكفينا شرهن و جعلنا ما نحتاجهن".

