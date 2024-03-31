"الطائر الرفراف" يباع لعدد هائل من الدول

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان مسلسل "الطائر الرفراف" قد بيع لأكثر من 120 دولة، اذ يلاقي اشادات كثيرة من قبل الجمهور، ويعد أنجح مسلسل أنتجته مؤخرا تركيا.



على صعيد آخر، كانت قد كشفت عفراء ساراتش أوغلي مؤخرا أن لا علاقة عاطفية بينها و بين زميلها في مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير، اذ انها قالت للصحافة في عيد ميلادها: "يا أصدقاء، أريد أن أضع النقطة الأخيرة لأنني لا أريد ان يتم فتح هذا الموضوع بعد الان. نحن مجرد زملاء عمل ولا توجد بيننا علاقة."