اليكم ما حصل في "ِشراب التوت"

ميرنا وليد - بيروت - يلاقي مسلسل "شراب التوت" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية، وتضمنت الحلقة السابقة زواج "فاتح" و"جوركام"، وقد تداولت صفحات تركية حوارا بين الأخيرة و"بامبي".

وقالت جوركام: "انصت الي ، أنا لست دوغا لن اسمح لك ان تقولي لي ابنتي و انتي تحفرين من وراي ، لقد عبرت الجسر سيدة بامبي (تزوجت ابنك) سأفعل ما يحلو لي و أقول ما أشاء ".

على صعيد آخر كانت قد نفت بطلة "شراب التوت" النجمة التركية سيلا تورك أوغلو قيامها بعمليات تجميل، قائلة: "لم اقم بأي عملية تجميل ولو فعلتها لا شأن احد بذلك".

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