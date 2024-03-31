ميرنا وليد - بيروت - وجهت الشاعرة والأديبة اللبنانية ماري تريز فرا، معايدة إلى متابعيها عامة، وإلى المسيحيين خاصة، بمناسبة عيد الفصح.

وفي هذه المناسبة، نشرت ماري تريز عبر حسابها الرسمي، منشور كتبت فيه: "اعظم حب بالوجود

المسيح على خشبه

مصلوب

ليفدي البشريه تمسمر واسلم الروح

انشقّ حجاب الهيكل

والموتى قامو من القبور

حلّ الظلام على الكون

وارتجّت المسكونه

ع اجرين المصلوب

كتار من الجنود آمنو

قبل ما يتدحرج الحجر

ويظهر عَ الناس والنسوه وتلاميذو

بِ عليّة صهيون

ولو من القيامه لكان

دينا باطل وايمانا ما

الو وجود .."

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الفصح المجيد.. ماري تريز فرا توجه معايدة لمحبيها بكلمات معبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.