خاص وبالفيديو - ريما نجم بجاني : بكيت بسبب ما قالته لي إبنتي .. وأعتذر من الشاعر إلياس ناصر

ميرنا وليد - بيروت - في الحفل التكريمي الذي أقامه مصمم الأزياء اللبناني بسام نعمة في دار أزيائه لعدد من صديقاته بمناسبة عيد الأم، تواجدت الإعلامية والكاتبة ريما نجم بجاني حيث كانت من المكرمات، وغنت أيضاً في الحفل.



وأجرت للإعلامية رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر لقاءً مع ريما نجم بجاني حيث تحدثت عن الصداقة التي تجمعها بالمصمم بسام نعمة منذ سنوات، وأخبرتنا كيف وازنت بين حياتها كأم وحياتها المهنية، وتحدثت استمراريتها بنجاح في الإعلام، وكشفت الكثير عن والدها ووالدتها، كما اعتذرت من الشاعر إلياس ناصر، ووجهت رسالة للأمهات.

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