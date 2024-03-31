بالصور- أصالة تتألق بفستان رمضاني مميز

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة السورية أصالة الأنظار في أحدث ظهور لها في حفل إفطار.

وتألقت أصالة بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان أبيض اللون طويل، مع حزام رفيع متعدد الألوان يجمع فيه درجات لون البيج، وأقرنته ب"كاب" من نفص ألوان الحزام، والخامة نفسها أيضا، من تصميم الممصم نيكولا جبران.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أصالة تسريحة شعر بسيطة، إذ لملمت شعرها للخلف، واعتمدت مكياجا قويا يعتمد على الألوان الترابيه لإظهار العيون.

وعلى الصعيد الفني، تشارك أصالة حالياً، في موسم دراما رمضان 2024، من خلال غناء تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة مي عمر، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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