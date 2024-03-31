خاص وبالفيديو- هكذا حسم الرقيب قضية صلاح تيزاني "أبو سليم" مع خالد وعلي

ميرنا وليد - بيروت - لمناسبة شهر رمضان المبارك، ولأنه ممثل كبير لطالما أحببنا أعماله، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، نعيد نشر برنامج "ذكريات أبو سليم صلاح تيزاني"، الذي أعده وقدمه الممثل اللبناني القدير صلاح تيراني، عبر موقع "الفن"، والذي إسترجع خلاله ذكرياته مع عائلته، ومع شخصيات مشهورة في التمثيل وغيره من المجالات، وكشف كواليس أعماله الفنية.

في هذه الحلقة، قال أبو سليم إنه إنتقل للعيش مع أهله في منطقة باب الرمل في طرابلس في شمال لبنان، وكشف أنه كان هناك رقيب في مخفر المنطقة يحب الغناء، فكان أبو سليم يزوره ويقول له إن صوته يطربه.وكشف أبو سليم للرقيب أن إبني عمه علي وخالد يهددانه، فكيف حسم الرقيب هذه القضية؟لمعرفة كل التفاصيل، تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو