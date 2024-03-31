شاهد الجماهير تتجمهر حول مروج الرحيلي في إحدي المحلات

حظيت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي مروج الرحيلي باهتمام كبير من قبل محبيها خلال تواجدها في أحد المحلات.

وأظهر مقطع فيديو مروج الرحيلي وهي تتسوق داخل المحل، بينما التفّ حولها عدد كبير من المعجبين الراغبين في التقاط الصور معها.

وتبادلت مروج الرحيلي الحديث مع محبيها والتقطت معهم الصور التذكارية، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

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