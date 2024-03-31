بالفيديو: شوق الهادي تكشف مفاجأة بشان تصالحها مع شقيقتها فرح بعد سنوات من الخلاف

أعلنت الفنانة الكويتية شوق الهادي عن تصالحها مع شقيقتها فرح بعد سنوات من الخلاف.

وقالت شوق في مقطع فيديو: “أنا وفرح من زمان متصالحين بس أول مرة نصور مع بعض في السوشل ميديا”.

وكان تصالح الشقيقتين قد تمّ خلال إحدى سهرات مشهورة السوشيال ميديا نهى نبيل الرمضانية، وسط تفاعل كبير من نجمات الخليج والحاضرين في السهرة الذين عبروا عن سعادتهم من تصالحهما. شاهد أيضاً: شاهد صلح فرح الهادي وشقيقتها شوق بعد سنوات من الخلاف

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