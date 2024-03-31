بعد إخلاء سبيله.. ماذا يقول إحسان الترك عن قفز صاحب العقار من شرفة منزله؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري إحسان الترك تفاصيل أزمته مع مالك العقار الذي يقطن به بمنطقة الهرم، والذي قفز من شرفة منزله بعد مشاجرة نشبت بينهما، بسبب رغبة الأخير في رفع قيمة الإيجار وطرد الترك من الشقة، ما أدى إلى التحفظ على الترك وزوجته والتحقيق معهما وإخلاء سبيله من سراي النيابة.

وقال إحسان الترك في تصريحات صحفية: “الحمد لله أنا أتواجد حاليًا في منزلي، بينما مالك العقار يتواجد حاليًا في المستشفى، ولكني لن أترك حقي، وسوف أرفع عليه قضيتي تعويض وعدم تعرض”.

وتابع: “هذه ليست المشاجرة الأولى التي تحدث بيني وبينه، فسبق وهددني أنا وعائلتي بالقتل وحرق الشقة خلال تواجدنا فيها، كما كان يتحدث مع زوجتي بطريقة غير جيدة وفي بعض الأحيان كان يتطاول عليها بألفاظ نابية”.

وأضاف إحسان ترك: “أنا مواليد مصر الجديدة، وندمان إني جيت الهرم، وقررت ترك الشقة والبحث عن مسكن آخر هربا من المشاكل، وأتوجه بالشكر لنقيب الممثلين، أشرف زكي والفنان منير مكرم على مهاتفتهما لي والاطمئنان على سلامتي أنا وأسرتي”.

وتطرق إحسان الترك لسبب ابتعاده عن الفن في الفترة الماضية، قائلاً: “الظروف أصبحت صعبة علينا جميعًا، والمنتجين بيسترخصوا في أجري، ولو وافقت على دور بيرفضوا يعطوني أجري كامل، وللأسف الوسط الفني أصبح معتمد على الشللية، وفي تجاهل مقصود للنجوم الكبار”.

واستكمل: “نفسي المخرجين الشباب ينظروا لحالنا ويوفروا فرص عمل لنا، خاصة أننا لدينا خبرة كبيرة، بدلا من الاعتماد على أشباه الفنانين ومدعي الموهبة”.