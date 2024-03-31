مخرج شهير يرفض العمل مع الممتنعات عن تقديم الأدوار الجريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم المخرج المصري هادي الباجوري، “الترند” أمس، بعدما حلّ ضيفاً على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها “حبر سري”، حيث كشف عن رأيه في العديد من الأمور الشائكة داخل الوسط الفني، وتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل انفصاله عن زوجته الممثلة ياسمين رئيس.

الباجوري، تحدث بجرأة شديدة، عرّضته للهجوم من بعض ناشطي مواقع التواصل، فمن بين تصريحاته أنه يرفض العمل مع الفنانات المتحفظات، اللاتي لا يقبلن تقديم مشاهد جريئة بها أحضان وقبلات، مشيراً إلى أنّ هذه المشاعر تكون بين سياق الأحداث، فكيف له كمخرج أن يعبّر عنها للجمهور، كما أكد أنه رغم انتقاد البعض لهذه المشاهد الجريئة إلا أن هؤلاء يبحثون عنها لمشاهدتها.

لم يلتفت الباجوري إلى الانتقادات التي تلاحقه بصورة مستمرة بسبب جرأته، مشيراً إلى أنه لا يهتم سوى برأي الناقد الفني أو المنتج الذي ينفذ المشروع، أما آراء الجمهور، فليست في أولوية بالنسبة له. هادي الباجوري، كشف عن أسباب انفصاله عن ياسمين رئيس، فإضافة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل عن تصريحاته بقبوله تجسيدها مشاهد جريئة، تحدث عن خلافات بينهما، ففضلا أن تنتهي علاقتهما بهدوء، مشيراً إلى أنّه لا يزال عند موقفه بأنه يقبل بتجسيد زوجته مشاهد جريئة كغيرها من الفنانات اللاتي يتعامل معهن، وإلا فسيكون رفضه لذلك دليلاً على نفاقه وعدم اقتناعه بما يقدمه.

ويشار إلى أن آخر أعمال هادي الباجوري مسلسل “سفاح الجيزة” الذي قدمه في الموسم الصيفي الماضي، حيث تناول قصة السفاح الذي شغلت قضيته الرأي العام في الفترة الأخيرة، وشارك في بطولته أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، حنان يوسف، ركين سعد، داليا شوقي، ميمي جمال، لبنى ونس، أحمد فهيم، محمد عبدالعظيم، وجيهان الشماشرجي، تأليف محمد صلاح العزب.