محمد حماقي يتألق بإطلالة كاجوال وساعته حديث الجمهور.. إليكم كم بلغ سعرها!

ميرنا وليد - بيروت - خطف الفنانة المصري محمد حماقي الأنظار في أحدث ظهور له، واتجهت الأنظار نحو ساعة يده الثمينة.

وارتدى حماقي خلال استضافته في بودكاست "بيج تايم" مع الإعلامي عمرو أديب، إطلالة كاجوال بسيطة، إذ اختار "T-Shirt" باللون الأبيض، وأقرنها بـ "وVest "باللون الأسود.

ونسق محمد إطلالته على ساعة ثمينة من دار "Audemars Piguet"، من طراز "Royal Oak Offshore" يصل سعر الساعة إلى 54 ألف دولار.

وتتميز الساعة بأن جسدها مصنوع من السيراميك الاسود، أما إطارها فمثبت من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط وحامي الأزرار، مينا من اللون الرمادي.



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