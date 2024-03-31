كانيي ويست يستغل زوجته "كأداة تسويقية مجانية" وهي سئمت من تصرفاته

ميرنا وليد - بيروت - أُثيرت الكثير من الشائعات حول علاقة المغني الأميركي كانيي ويست وزوجته بيانكا سينسوري، بأنه يستغلّها كـ"أداة تسويق مجانيّة" لألبومه الجديد "Vultures 2" وأنها يئمت من تصرفاته.
وسحرص كانيي على التواجد دائماً مع زوجته، التي يطلب منها ارتداء ملابس ضيقة للغاية وفاضحة، وذلك لإثارة الجدل وجذب الجماهير، بالإضافة إلى أنه يضع صورها المثيرة خلفيّةً لأغانيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب صحيفة "الديلي ميل".
وقال مصدر مقرب من الثنائي للصحيفة، أن ويست يضغط على زوجته، ويطلب إليها القيام بأمور لا ترغب فيها قبل إطلاق "Vultures 2".
وتابع المصدر: "إنها تحتاج إلى استراحة. لقد أحبّت الاهتمام، لكن الأمر بدأ يطغى عليها. ويواصل كانييه الضغط عليها من أجل المزيد والمزيد قبل إطلاق".
وأضاف: "تشعر أنه يستخدمها كأداة تسويقية مجانية - كما يشعر الجميع. كان الشهران الماضيان بمثابة تجربة، لكنها تريد حقًا التركيز على إنجاب الأطفال بعد طرح الألبوم. إنّها تعلم أنها هدف للكثير من الأضواء".
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