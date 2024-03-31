هايلي بيبر تثير الشائعات حول حصول خلاف بينها وبين سيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة هايلي بيبر الشائعات من جديد، حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة العالمية سيلينا غوميز، وذلك بعدما نشرت صورة لغلاف ألبوم النجمة العالمية بيونسيه "كاوبوي كارتر" عبر حسابها الرسمي.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن المتابعون اعتقدوا أن بيبر أشارت إلى غوميز بشكل غير مباشر في منشورها.

كما نشرت بيبير مقطع فيديو من أغنية بيونسيه "دوللي بارتون" الّتي تدور حول امرأة تقوم بمغازلة رجل متزوّج، وانتقد المتابعون هذا المنشور معتبرين أنه هناك خلاف جديد بين هايلي وسيلينا.

يذكر أن الشائعات حول وجود خلاف بين غوميز وبيبر بدات بعد زواج الأخيرة من الفنان العالمي جاستن بيبر، حبيب غوميز السابق.