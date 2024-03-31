هايلي بيبر تثير شكوك الجمهور.. هل هناك خلاف بينها وبين سيلينا غوميز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت عارضة الأزياء الأميركيّة الشهيرة هايلي بيبر إشعال شائعات حول وجود خلاف بينها وبين المغنيّة الأميركية سيلينا غوميز، وذلك بعدما نشرت صورة لغلاف ألبوم النجمة العالمية بيونسيه “كاوبوي كارتر” عبر حسابها على انستغرام.

واعتقد الجمهور، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، أنّ بيبر أشارت إلى غوميز بشكل غير مباشر في المنشور الّذي نشرته عبر حسابها على انستغرام يوم الجمعة الفائت.

وانتقد الجمهور أيضاً مقطع فيديو نشرته هايلي من أغنية بيونسيه “دوللي بارتون” الّتي تدور حول امرأة تقوم بمغازلة رجل متزوّج. وكتب أحد المعجبين بسخرية: ” إنه حبيبك، احتفظي به!”.

كما كتب معجب آخر: “هوس هايلي بيبر بسيلينا غوميز يحتاج إلى دراسة”، بينما علّق آخر على المنشور بالقول: “إن الأمر لا يقتصر على سيلينا فقط في هذه المرحلة”.

ودعم معجبون آخرون هايلي على المقلب الآخر، وكتب أحدهم: “ألا تستطيع هايلي الاستماع إلى أغنية تحبّها بسلام؟”، مضيفاً “التفكير في أنّ كلّ ما تفعله هايلي هو لاستهداف سيلينا أمر لا يصدق حقاً”.

والجدير ذكره، أنّ الجمهور وضع غوميز وبيبر في مواجهة بعضهما البعض بعد زواج الأخيرة من النجم العالمي جاستن بيبر، حبيب غوميز السابق.

وبدأت الشائعات حول حصول خلاف بينهما بالظهور في شهر شباط من العام 2023 بعد قيام هايلي بمشاركة مقطع فيديو على تطبيق “تيك توك”، اعتقد البعض حينها أنهّا كانت تسخر فيه من سيلينا.