دينا الشربيني تشوق متابعيها لفيلهما الجديد "شقو" وتكشف تفاصيل دورها فيه

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ميرنا وليد - بيروت - شوقت الممثلة المصرية دينا الشربيني متابعيها لفيلم الجديد "شقو" المقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر المقبل، وذلك بعد مشاركتها في بطولة مسلسل " كامل العدد +1 " ضمن موسم دراما رمضان 2024.
وشاركت دينا متابعيها عبر حسابها الرسمي، صورة البوستر الخاص بفيلمها "شقو"، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن دورها بالفيلم قائلة: "استنوا فاطمة في فيلم شقو، انتظروا في عيد الفطر بجميع سينمات مصر".
وفيلم "شقو" من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وبطولة عدد من الممثلين، من بينهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا.
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