خاص- ياسر جلال : لا أقلد حسين فهمي ويوسف شعبان .. وهذا رأيي بالعمل الذي سيجمع نانسي عجرم وكريم عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - ينتمي إلى عائلة فنية بامتياز وبدأ مشواره الفني منذ سنوات طويلة، حرص فيها على تقديم أدوار مختلفة عن السائد، وأصبح من الممثلين الذين ينتظرهم الجمهور في شهر رمضان المبارك، وفي هذا العام اختار الممثل المصري ياسر جلال أن يكون مغامرًا، إذ ينافس بمسلسل ينتمي لنوعية الفانتازيا التاريخية، ويظهر بشخصيتين في مسلسله "جودر"، وكان لموقع "الفن" هذا الحوار معه الذي كشف خلاله سبب اعتذاره عن "جودر" في البداية وهل تأثر العمل بحريق اللوكيشن أما لا، بالإضافة إلى رأيه في المنافسة التي تجمعه بالممثل المصري كريم عبد العزيز:

معظم الفنانين يخافون من المسلسلات التاريخية .. فما الذي شجعك على تقديم مسلسل "جودر"؟

الدراما التاريخية ممتعة وخارج الصندوق عن معظم الأعمال التي تقدم في شهر رمضان، وهذا الأمر الذي دفعني للمشاركة هذا العام بمسلسل تاريخي، وأنا أبحث بشكل دائم عن الاختلاف في عملي، وأتحدى نفسي من خلال هذا الدور.

سبق واعتذرت عن المسلسل أكثر من مرة .. فما السبب؟

اعتذرت عن المسلسل في البداية بسبب تخوفي من المشروع، لأني وجدت أنه يحتاج إلى تحضيرات ضخمة وتخوفت أن يخرج للجمهور بشكل أقل من المتوقع، ولكن الجهة المنتجة حرصت على طمأنتي، وبالفعل بمجرد بدء التصوير شعرت براحة واطمئنان كبير، وكل الفريق بذل مجهوداً كبيراً.

حدثنا عن كواليس التعاون مع أبطال المسلسل وهل تردد أحدهم في قبول دوره؟

مسلسل "جودر" نقلة نوعية لجميع أبطال العمل، ووجودهم في العمل تشريف لي، وجميعهم تحمسوا للمشاركة بسبب اختلافه عن الأعمال السائدة، كما أن البعض اعتذر عن أعمال أخرى بأجور أعلى، لإيمانهم بأهمية المسلسل.

حققت نجاحات في السنوات الماضية .. فلماذا لا تستغل تلك النجاحات وتقدم أجزاء ثانية من أعمالك؟

أنا لا أحب التكرار ولا أفضل أن يتم حصري في شخصية أو شخصيتين فقط في مشواري، ودائما أبحث عن التجارب الجديدة والمغامرات، حتى لا أضيع عمري في أعمال مكررة، ولذلك أشارك هذا العام بـ "جودر"، لأن المسلسل مختلف في مسيرتي وفرصة للظهور بشكل جديد.

الظهور بشخصيتين في جودر ليس بالأمر السهل .. فكيف استعديت لتحضيرات الشخصيتين؟

استعديت للأمر من خلال دراسة النص بشكل جيد ومعرفة الأبعاد الاجتماعية له والنفسية، بالإضافة إلى "اللوك" الذي سأطل به على الجمهور، وشخصية جودر احتاجت مني مجهوداً كبيراً بسبب اللوك المختلف، ولقد صورت مشاهد شخصية شهريار في البداية ثم مشاهدي بشخصية جودر.

لوك شخصية جودر جعلك تظهر بشكل صغير في السن.. فكيف كانت ردود الفعل التي تلقيتها؟

اللوك الذي ظهرت به في المسلسل، جعل الناس يقولون لي أنني صغرت في الشكل 20 سنة، وسعيد للغاية بكل التعليقات التي تلقيتها.

الممثلون يحيى الفخراني وحسين فهمي ويوسف شعبان أشهر من قدموا شخصية شهريار في الدراما .. فهل تأثرت بأدوارهما في تأدية شخصيتك في "جودر"؟

هؤلاء جميعًا اساتذتي وتعلمت منهم الكثير، ولكني في "جودر" لم أحاول تقليد أحد منهم، بل حرصت على تقديم شخصية شهريار وكأنها تقدم للمرة الأولى في الدراما، حتى لا نقع في فخ التكرار.

جسدت من قبل شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .. فهل هناك شخصيات تاريخية أخرى تتمنى تقديمها؟

كان لي شرف تقديم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودوري في "الإختيار 3"، يعد الأهم في مشواري الفني، وأحلم بتقديم شخصيات أخرى في أعمال فنية أخرى مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والقائد طارق بن زياد.

ما حقيقة اعتذارك عن مسلسل صعيدي من أجل "جودر"؟

هذا الموسم كان أمامي مشروعان هما "جودر"، ومسلسل آخر ينتمي إلى الدراما الصعيدية للكاتب نفسه أنور عبد المغيث، وتم عرض الفكرتين على المتحدة للخدمات الإعلامية، ولكني في النهاية تحمست أكثر لتقديم "جودر" بسبب اختلاف النص، وأنور عبد المغيث كاتب كبير ومتمكن من كتابة التراث.

لماذا فضلت عرض نصف حلقات المسلسل في رمضان 2024 ومتى نشاهد النصف الآخر من العمل؟

مسلسل "جودر" يصلح لعرضه في أي موسم وليس رمضان فقط، ولكن أحداثه تناسب الأجواء الرمضانية، نظرا لأننا اعتدنا على مشاهدة أعمال ألف ليلة وليلة في الشهر الكريم، والشركة المنتجة فضلت طرحه على جزأين، أول 15 حلقة في رمضان 2024، ثم باقي الحلقات من الممكن عرضها بعد الموسم الرمضاني الحالي بأشهر قليلة.

لوكيشن التصوير تعرض لحريق فجأة .. فهل تعرضت لأي أذى؟

جميع فريق العمل بخير والحريق كان بسيطاً وتمت السيطرة عليه، واستكملنا التصوير.

جمعك أكثر من عمل مع الممثلة نور اللبنانية قبل "جودر".. فلماذا تفضّل العمل معها؟

نور صديقتي وأشعر بسعادة عند العمل معها، وهي كانت الأنسب لتقديم شخصية شواهي، لأنها ممثلة ملتزمة وكانت الاختيار الأول من قبل الشركة المنتجة والمخرج إسلام خيري، منذ اللحظة الأولى.

هل يتدخل ياسر جلال في اختيار النجوم المشاركين في أعماله؟

لا أتدخل إطلاقًا في اختيار النجوم المشاركين بالعمل، ورأيي يكون استشاريًا، وهذه مهمة المخرج وجهة الإنتاج، وأنا أتوجه بالشكر لكل فريق عمل مسلسل "جودر"، والعمل بطولة جماعية.

وهل واجهتك صعوبات خلال التصوير؟

بالرغم من أن الكواليس كانت ممتعة، لكنني واجهت بعض الصعوبات، فالتصوير في المشاهد التي بها دخان كانت الأصعب، وفي بعض الأحيان كنا نصور في مناطق حارة للغاية مرتدين ملابس ثقيلة وأحياناً العكس.

حضرتك والممثل كريم عبد العزيز تقدمان عملين تاريخيين في رمضان .. فماذا عن المنافسة بينكما؟

لا توجد منافسة بيني وبين كريم عبد العزيز، وأنا لا أحب لفظ المنافسة ولكن أسميها المشاركة، والعملان مختلفان عن بعضهما البعض وكل منهما يتناول قصة مختلفة، والجمهور هو المستفيد من هذا التنوع.

لماذا يهتم ياسر جلال بالدراما على حساب السينما؟

الأمر غير مقصود إطلاقًا، ولكن الدراما التلفزيونية تأخذ معظم وقتي، لأن المسلسل الواحد يحتاج مني تحضيرات طويلة، ولكن لدي مشروعان للسينما، وأبحث عن جهة إنتاج ضخمة حتى تتبنى هذين المشروعين.

ما رأيك في المنصات الإلكترونية وهل تفضل عرض أعمالك عليها أم على شاشة التلفزيون؟

المنصات الإلكترونية خطوة جيدة للغاية وفرصة كبيرة للكثير من الأعمال، كما أصبح لها جمهور عريض، وشاهدنا في الفترة الماضية عدداً من الأعمال استطاعت أن تحقق نجاحات بها، وفي حال عرض عمل جيد عليّ وسيعرض على منصة فليس لدي مانع، أما التلفزيون فله مذاقه الخاص وله جمهوره أيضا، وبالتالي فهما يكملان بعضهما البعض.

الفنانة نانسي عجرم ستخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى مع الممثل كريم عبد العزيز في فيلم سينمائي.. فما رأيك في هذه الخطوة؟

كريم عبد العزيز صديقي وأحب نانسي عجرم، ومتأكد من أنهما سيقدمان شيئًا مختلفًا سويًا، فكلاهما حققا نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وأتمنى لهما التوفيق.