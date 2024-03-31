بالفيديو – ريم البارودي: هلطم على وشي وأقطع شراييني بسبب وفاء عامر… ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأحد 31 مارس 2024 03:48 مساءً - انتقدت الفنانة ريم البارودي، الفنانة وفاء عامر، قائلة:”مش بكلمها من سنة وشهرين وزعلانة منها، فيه حد مسخنها عليا، وفي أزمتي أنا وأحمد سعد ادخلت رغم أنها مسمعتش من الطرفين وفي أزمتي مع ريهام سعيد مدخلتش معللة إنها مسمعتش المشكلة من الطرفين”.

مشكلة ريم البارودي مع وفاء عامر

وأضافت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “العرافة” المذاع علي قناة “النهار”:”وفاء عامر ست بتاعت ربنا وبتصلي وبتعمل عمرة وطلعت حج وعندها عمر، وبقولها ليه تقولي مش هاتدخل في أزمة ريم البارودي لأني مسمعتش من ريهام سعيد رغم انها عارفة كل القصة كاملة”

وتابعت ريم البارودي:”انا هلطم علي وشي وهقطع شراييني من وفاء عامر وتصريحاتها واللي بتعمله معايا، أنا اصلا مش بكلمها”، مشيرة:”وفاء عامر الممثلة الوحيدة اللي حضرت فرح المتهم بانتهاك حرمة حياتي الخاصة”.

خلاف ريم البارودي مع محمد سامي

ولفتت:”معرفش ليه المخرج محمد سامي مبيحبنيش وماعنديش معلومة، وبقيت اتفاجئ ومش عارف مين بيحبني ومين مبيحبنيش؟”.

وأوضحت:”رفضت مسلسل جري الوحوش مرتين، لأني عملت دور في الباطنية وأخاف اعيد تجربة مش معمول حسابها في حاجات كتير، وانا اكتر واحدة اعتذرت عن أعمال وبختار الأعمال بعناية شديدة”.



اعتذار ريم البارودي عن عمارة يعقوبيان

ولفتت:”انا اعتذرت عن فيلم عمارة يعقوبيان والأخوة الأعداء، لأني مش بحب أعيد نفسي في الأدوار”.

عفريت الجزائر وأزمة ريم البارودي

وأكدت:”انا كنت معزومة علي تكريم في الجزائر، واتقال لي انه تبع وزارة الثقافة الجزائرية وطلع الموضوع معمول في صالون بيتنا وكنت هارمي نفسي من البلكونة، وقلت مش هشارك في المهزلة دي وقلت مش هنزل الحفلة والست المنظمة طلعت لي الأوضة فقلت لها مش هانزل وفجأة صوتها اتغير وطلعت ملبوسة ولقيت راجل بيقرأ لها قراَن وقالت لي انا ملبوسة قلت لها وانا مجنونة وهارمي نفسي من الدور الرابع، والصراحة وقتها خفت لما لقيتها فعلا ملبوسة وفيه شيخ بيقرأ لها قراَن”.

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