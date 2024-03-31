بالفيديو - تهافت وانهيار النساء على جان يامان في البرازيل

ميرنا وليد - بيروت - وصل الممثل التركي الشهير جان يامان سافر إلى البرازيل ضمن أعمال الجمعية الخيرية التي أسسها في إيطاليا.

وانتشرت الكثير من الفديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي التي تظهر لحظات تهافت وانهيار النساء عليه في المطار. وكان قد كشف جان مؤخراً أن فقدانه 10 كيلوغرامات من وزنه هو بسبب تصوير الموسم 2 من مسلسله الإيطالي "أرجواني مثل البحر"، اذ إن دوره فيه قد تطلب منه ذلك، مضيفا: "هذا ما يفعله الممثلون، إنهم يتحولون بتفان عند الضرورة ويشكلون أنفسهم من وقت لآخر في الدور الجديد".

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