سيف يحيى يحمي أمير كرارة من غدر اهله في " بيت الرفاعي "

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الممثل المصري امير كرارة بهروبه من عائلته بعد اتهامه في مقتل والده واخرين ضمن احداث مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" المذاع على قناة اون اي.



وقد ظهر الممثل المصري سيف يحيى في الحلقات: 18 و 19 و 20 من المسلسل حيث يلعب شخصية "عرابي الصعيدي" وهو الساعد الأيمن للريس "مهدي" تاجر الاثار في محافظة المنيا بصعيد مصر والذي يجسد دوره الممثل القدير حمدي هيكل.

وكشف سيف عن ملخص ما وصلنا اليه من تطورات درامية بالمسلسل حتى الان، فقد لجأ امير كرارة خلال الاحداث لمهدي وعرابي ليختبئ عندهما ويساعدوه في البحث عن الخادمة نسمة فهي دليل براءته الوحيد في قضية القتل، وكذلك فك اسر حبيبته سامية المخطوفة بالقاهرة، ولكن امير يجد نفسه متورط في مشكلة بين مهدي والمعلم البساطي ويجب عليه الدخول كوسيط والذهاب للمقبرة لرؤيه التماثيل، ولكن البساطي يغدر به لضغط على المهدي لتنفيذ طلباته.

الجدير بالذكر ان سيف يحيى قام بالتمثيل سابقا في العديد من الأعمال التلفزيونية من بينها: مسلسل "إجازة مفتوحة" ومسلسل "ورا كل باب".