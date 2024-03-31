فيديو يخطف الأنفاس .. يظهر تبدل شكل مايكل جاكسون منذ طفولته حتى وفاته

ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر تغير شكل النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون عبر مراحله العمرية حتى وفاته، حتى يظهر الفيديو تبدل لون جاكسون.

ويبدأ الفيديو بعام 1960 حين كان مايكل جاكسون طفلاً وينتهي عام 2009 أي عام وفاته.

ففي 25 حزيران/يونيو 2009 مايكل جاكسون أثناء تحضيره لسلسلة حفلاته المُسماة "هذه هي" بسبب تسمم حاد بالبروبوفول والبنزوديازيبين في منزله في نورث كارلوود درايف في حي هولمبي هيلز في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وولد مايكل جاكسون في 29 آب/أغسطس 1958 في سيدني.

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