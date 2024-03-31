"أخف دم في مصر كلها".. حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص النجم حسن الرداد، على توجيه تهنئة خاصة إلى زوجته النجمة إيمي سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها.

حسن، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر صورا تجمعه مع زوجته، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة ودايما سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتى."

النجمة إيمي سمير غانم، كانت ظهرت في الأغنية الدعائية التي قدمها النجم حسن الرداد، عن مسلسل "محارب"، الذي يقوم ببطولته، ويعرض في رمضان الحالي.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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