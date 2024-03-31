جروح ودماء تغطي وجه نادين نسيب نجيم.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور صورة لها، وثقت من خلالها كواليس الحلقة الخامسة من مسلسلها الجديد 2024، بدت فيها وقد غطت الجروح والدماء وجهها.



وعلقت نادين على المنشور قائلة: "مسلسل 2024، الحلقة الخامسة ومكملين بالتشويق نادين نسيب نجيم".

تصدرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الترند بعد الحلقة الـ3 من مسلسل "2024".

ولاقى مشهد بكاء نادين نجيم بعد مقتل ابنتها في المسلسل، الكثير من التعاطف، لأدائها الرائع في المهد.

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأداء نجيم، ووأعربوا عن مدى تأثرهم بهذا المشهد.

وردت نادين على أحد المتابعين، الذين علقوا على أدائها بالمشهد قائلا: "مشهد بألف معنى ! شو حسيتي إنتي وعم تعملي! قدرتي توصلي لجوا قلبي فيه ، يالله شو صعبة خسارة قطعة من روحنا ، ونوصل لمرحلة الوهم ، منتمنى نشوفوا لو لحظة أو نسمع صوتو ب أي طريقة ! و في فنانين وفي نادين نجيم".

وعلقت نادين على المشهد شارحة كواليسه، وقالت أنها بكت ساعات حين انتهت من تصويره، وإنّها لم تتمكّن من مشاهدته.

وكتبت نادين: "يلي بقدر قولوا انه من اول مرة قريت المشهد بكيت ونهار التصوير من الصبح عم ببكي و ضليت ابكي لخلصنا بعد ساعات … و لهلىء ما فيي احضر هل مشهد … الله يحمي ولادي ويبعد عنن كل شرّ و لا دوق هل كاس المرّ".



