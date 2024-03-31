إسعاد يونس في ضيافة بودكاست "BIG TIME" مع أصالة وعمرو أديب

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، ضيقة في برنامج بودكاست "BIG TIME" مع المطربة أصالة والإعلامي عمرو أديب الليلة على شاشة Mbc مصر .

وتتحدث إسعاد يونس خلال استضافتها عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاركتها في الماراثون الرمضاني الحالي من خلال مسلسل كامل العدد بلس 1.

تفاصيل مسلسل كامل العدد بلس 1

مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023 .

أحداث مسلسل كامل العدد الجزء 1

تتضمن أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى، كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

مسلسل كامل العدد +1

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف: يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج: خالد الحلفاوي.

فيلم عصابة عظيمة

عرض آخيرًا للفنانة إسعاد يونس بجميع دور العرض السينمائي، فيلم «عصابة عظيمة» وشاركها بطولته كل من كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس، ومقرر عرضه 4 يناير 2024.

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

فيلم عصابة عظيمة

آخر أعمال إسعاد يونس

من ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس في السينما فيلم "200 جنيه"، الذي عرض 2021، وشارك في بطولته: أحمد رزق، أحمد السقا، هاني رمزي، خالد الصاوي، طارق عبدالعزيز، ليلى علوى، مي سليم، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، كما ظهرت مؤخرا كضيف شرف في فيلمي "فضل ونعمة" و"من أجل زيكو" 2022.