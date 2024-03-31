مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في قفطان رمضان.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار وقلوب الجماهير، من خلال أحدث ظهور لها، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشاركت مي جمهورها بمشاركة مميزة من الصور التي تبرز جمالها وأناقتها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

وارتدت مي عمر قفطان مشجر وبنطال بنفسجي اللون، وارتداء نظارة شمسية.

وشاركت مي عمر في دراما رمضان 2024 ببطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من بطولة كلًا من: أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

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