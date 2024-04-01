هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد شقيقتها إيمي وابنتها كايلا، ونشرت صورة لهم عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبكم أوي كل سنة وإنتم طيبين".

وانهالت عليهم التعليقات من نجوم الفن فـ جاء تعليق درة: "عيد ميلاد سعيد كايلولة إيمي، بحبكم"، بينما جاء تعليق شيماء سيف: "كل سنة وهما طيبين والعمر كله سعادة وفرح، وعلقت الفنانة نادية الجندي بوضع إيموجي قلوب".

يذكر أن آخر مشاركات دنيا سمير غانم مسلسل "جت سليمة" وعرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.