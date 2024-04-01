المخرج دينيس فيلنوف يعتذر من فلورنس بيو بعد إعطائها دورها في "Dune: Part Two" وردها جاء صادم

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية فلورنس بيو عن الحديث الذي حصل بينها و بين المخرج العالمي دينيس فيلنوف حين عرض عليها بكل تواضع الدور الذي أدته في فيلم "Dune: Part Two".



و قالت فلورنس في إحدى مقابلاتها: "ظل دينيس يعتذر ويقول:" في هذا الفيلم، دورك ليس كبير. لن أشعر بالإهانة إذا قلت لا." فقلت: لا أهتم! أريد فقط أن آتي وأشاهدك تعملين. هذا هو حلمي"، و ذلك بعد الدور الصغير الذي عرضه عليها.

إشارة إلى أن فيلم Dune: Part Two يعيد عدداً كبيراً من أبطال الجزء الأول، من بينهم كل من نجوم العالم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

