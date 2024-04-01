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ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية فلورنس بيو عن الحديث الذي حصل بينها و بين المخرج العالمي دينيس فيلنوف حين عرض عليها بكل تواضع الدور الذي أدته في فيلم "Dune: Part Two".
و قالت فلورنس في إحدى مقابلاتها: "ظل دينيس يعتذر ويقول:" في هذا الفيلم، دورك ليس كبير. لن أشعر بالإهانة إذا قلت لا." فقلت: لا أهتم! أريد فقط أن آتي وأشاهدك تعملين. هذا هو حلمي"، و ذلك بعد الدور الصغير الذي عرضه عليها.
إشارة إلى أن فيلم Dune: Part Two يعيد عدداً كبيراً من أبطال الجزء الأول، من بينهم كل من نجوم العالم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.
كانت هذه تفاصيل خبر المخرج دينيس فيلنوف يعتذر من فلورنس بيو بعد إعطائها دورها في "Dune: Part Two" وردها جاء صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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