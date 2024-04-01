- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - خلال تحضيراته لتقديم دور فيد روثا في فيلم "Dune: Part Two"، قام النجم العالمي أوستن بتلر بخطوات صعبة جسدياً بالإضافة إلى تدريبات، وإكتسب 11 كيلوغراماً من العضلات من خلال ممارسة تمارين رياضية قاسية، بالإضافة إلى خضوعه لتدريب صوتي ليبدو مثل ستيلان سكارسجارد، وآخرها تقبيله المرتجل لشخصية Baron Harkonnen.
وكشف أوستن بتلر أنه إستوحى من حيوانات مثل الثعابين وأسماك القرش والفهود، لصياغة أدائه الذي لا يُنسى بحد وصفه، كما ووصف المخرج دينيس فيلنوف شخصية بتلر بأنها "خليط بين قاتل مختل عقليا، وسيد سيف أولمبي، وثعبان، وميك جاغر".
كانت هذه تفاصيل خبر تحضيراً لدوره في فيلم "Dune".. أوستن بتلر يخضع لتغيرات جذرية في جسمه و يقوم بتدريبات لهذا المشهد الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.