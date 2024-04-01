تحضيراً لدوره في فيلم "Dune".. أوستن بتلر يخضع لتغيرات جذرية في جسمه و يقوم بتدريبات لهذا المشهد الغريب

ميرنا وليد - بيروت - خلال تحضيراته لتقديم دور فيد روثا في فيلم "Dune: Part Two"، قام النجم العالمي أوستن بتلر بخطوات صعبة جسدياً بالإضافة إلى تدريبات، وإكتسب 11 كيلوغراماً من العضلات من خلال ممارسة تمارين رياضية قاسية، بالإضافة إلى خضوعه لتدريب صوتي ليبدو مثل ستيلان سكارسجارد، وآخرها تقبيله المرتجل لشخصية Baron Harkonnen.

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⁣وكشف أوستن بتلر أنه إستوحى من حيوانات مثل الثعابين وأسماك القرش والفهود، لصياغة أدائه الذي لا يُنسى بحد وصفه، كما ووصف المخرج دينيس فيلنوف شخصية بتلر بأنها "خليط بين قاتل مختل عقليا، وسيد سيف أولمبي، وثعبان، وميك جاغر".

