شاكيرا تعايد الجمهور بصورة غريبة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية شاكيرا صورة جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تظهرها وهي برفقة أرنب وترسل له قبلة.



وكتبت شاكيرا تعليقاً على الصورة :"فصح مجيد من توبي ووالدته".

وكانت قد أحدثت شاكيرا ضجة واسعة في نيويورك بعد ظهورها بشكل مفاجئ في ساحة تايمز سكوير بحفل مباشر حضره حوالي الـ 40 ألف متفرج، لم يتوقعوا حصول هذا الأمر أبداً.

وأطلت شاكيرا وهي ترقص وتؤدي أغنيتها الشهيرة "Hips don't lie"، وهي ترتدي سروال من اللون الأسود، مع توب من دون أكمام.