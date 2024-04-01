"سوسو" في "العيال كبرت" تعود إلى الجمهور بهذه الشخصية بعد 45 عاماً من الإعتزال

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية المعتزلة نادية شكري، الشهيرة بدور "سوسو" في مسرحية "العيال كبرت" ضجة واسعة بعد ظهورها بعد 45 عاماً من الإختفاء بشخصية جديدة في مسلسل "جودر".



وقد احتفلت إبنة نادية شكري بعودة والدتها لعالم الفن، وكتبت عبر حسابها الخاص: "أمي تتألق في مسلسل جودر".

العيال كبرت هي مسرحية مصرية كوميدية مشهورة، إخراج سمير العصفوري تأليف : سمير خفاجي وبهجت قمر عرضت عام 1979.

أما مسلسل "جورد" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، هدى مجدي، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.