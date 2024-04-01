مهرجان إضافة الدولي إلى السعودية .. وهذه مفاجآت الحدث

ميرنا وليد - بيروت - في النسخة القادمة من مهرجان إضافة الدولي IDAFA والتي ستقام في المملكة العربية السعودية، سيكون بين المكرمين فنان سعودي وفنان عالمي.

رئيس مهرجان اضافة الدولي IDAFA السيد سام سعد، كان يدرس منذ فترة إقامة الحدث خارج لبنان بهدف اطلاقه نحو العالمية حاملاً رسالة انسانية ولدت في لبنان وستنتشر وتتوسع نحو دول العالم لما في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية البيئة المحيطة بهم.

وكان قد حل سام سعد ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في حلقة تكلم فيها عن هدف المهرجان الذي ينظمه، والذي يساهم من خلاله في بناء مجتمع أفضل.

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