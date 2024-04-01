بالرغم من تواجدها بالسجن.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - شارك الحساب الرسمي للفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو وثق الإحتفالات بعيد ميلادها، بالرغم من تواجدها في السجن بسبب قضية "حمزة مون بيبي".

وقد كشف مقطع الفيديو عن التجهيزات للحفل، وعدة قوالب حلوى تحمل صورها وعبارات حب، وجاء في التعليق على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يارب ويفرحك ويبعد عليك كل شر ويطول فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك شكرا لكاع الناس الي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتفكروها فهاد النهار شكرا لفانز دنيا بطمة وشكرا على دعواتكم جزاكم الله خيرا شكرا بزااف عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم كنبغيوكم بزاااف حبكم ليها هو احلى حاجة ربحات حيت حب الناس لايباع ولا يشترى والله ياخد الحق. دعواتكم".

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