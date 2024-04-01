العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني غنينا قصيدة بمهرجان هوت دوكس بكندا

ياسر رشاد - القاهرة - ينافس الفيلم الفلسطيني القصير غنينا قصيدة للمخرجة آني سكاب على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير وجائزة الجمهور بمهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا حيث يشهد عرضه العالمي الأول.

تفاصيل مهرجان هوت دوكس الدولي للأفلام الوثائقية بكندا

يٌقام المهرجان من الخميس 25 أبريل وحتى الأحد 5 مايو ، وهو أحد أهم المهرجانات المختصة بالأفلام الوثائقية عالميًا. غنينا قصيدة من إخراج آني سكاب

ويشارك فيه سيلينا وحنا وآني سكاب وإنتاج كندي فلسطيني أردني مشترك. والفيلم مَبنِي على طفولة أجيال تتذكر الوطن، كما أنه رحلة المخرجة للتأمل في ألم الفقدان والهجرة القسرية والصدمة العابرة للأجيال الفلسطينية.

قصة فيلم غينيا قصيدة

فيلم غنينا قصيدة يتمحور حول قصيدة خليل السكاكيني "نحن قوم أبيونا"، وهي قصيدة غناها الشاعر والمعلم لطلابه في كلية النهضة بالقدس قبل النكبة والاحتلال، والتي حفظها جيل أهل المخرجة آني عن معلمهم الذي كتب بالإضافة إلى القصيدة المكرمة في الفيلم نشيد الثورة العربية.

هذه القصيدة والأغنية ليست شهادة تاريخية فقط بل هي أيضًا تكريمًا للدور الريادي الذي قام به الفلسطينيون قبل النكبة.

وكان خليل السكاكيني من مؤسسي منهج تدريس اللغة العربية في العالم العربي ولعل استذكار بلاغته في القصيدة المغناة في الفيلم بعض من تكريم واجب ومتأخر.

تلقى الفيلم العديد من منح التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج من مهرجان تورونتو السينمائي الفلسطيني، مؤسسة عبد المحسن القطّان، المجلس الوطني للسينما في كندا، المجلس الكندي للفنون، مجلس تورونتو للفنون، وترينتي سكوير فيديو.

نبذة عن المخرجة آني سكاب

آني سكاب مخرجة أفلام ومصورة صحافية مستقلة، تركز أفلامها على قضايا المرأة والهوية والعدالة الاجتماعية. أول فيلم وثائقي قصير لها بعنوان فستان هولي تم عرضه لأول مرة عالميًا بمهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية وذهب إلى نحو 48 مهراجانًا وحاز على 15 جائزة دولية.

نُشرت أعمالها الفوتوغرافية في وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة الكندية، ونيويورك تايمز، وذا جلوب آند ميل، ومجلة فالروس، وواشنطن بوست، وبلومبرج نيوز، وإن بي سي نيوز، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. آني هي عضو في مجموعة بوريال للتصوير الفوتوغرافي والنساء وتمثلها شركة صور الشرق الأوسط