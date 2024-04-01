علي ربيع عن فيلمه "عالماشي": "أنا صانع فارق وافتكروا الكلام ده كويس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان علي ربيع، على البوستر الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد "عالماشي" الذي ينافس من خلاله بموسم أفلام عيد الفطر المبارك 2024.

ونشر "ربيع"، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله..بوستر فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤ في كل سينمات مصر والوطن العربي".

وأضاف: "لازم أقول للدنيا.. أنا فارق صاحب بصمة وصانع فارق.. افتكرو الكلام ده كويس، معادنا في العيد".

وينافس "ربيع" في سباق موسم العيد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.