نيللي كريم ترد على تصريح إنتصار: "أنا مش جاية من الشارع ودارسة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة نيللي كريم، على تصريح الفنانة إنتصار بأنها كانت ترقص باليه ثم دخلت مجال التمثيل.

وقالت نيللي، خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم": "أنا بس مش بحب الطريقة، ألوم على انتصار لما قالت هي كانت بتاعة باليه وجات، بتاع الباليه مش ماشي في الشارع في أكاديمية فنون ومعهد الباليه وأنا كنت دارسة قسم إخراج مسرح، وأنا مش جاية من الشارع ودارسة موسيقى وباليه وفن مع ناس محترمة وأساتذة كبار".

وأضافت نيللي: "والأستاذة انتصار طبعا أتعلم منها هي أستاذة رائعة والحاجات دي عندي مش مشكلة طول ما أنا عايشة وبشتغل في المهنة دي.. أنا طول الوقت هتعلم ومرديتش على الكلام ده قبل كده لأن أيوة يا نجوم يا كبار أنا بتعلم منكم وشرف ليا إني اشتغلت معاكم".

واختتمت نيللي كريم حديثها بتوجيه التحية لانتصار على دورها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

يذكر أن، نيللي كريم تشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

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