"كانت طيبة أوي"..أيتن عامر تحيي الذكرى السنوية لـ شقيقتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أحيت الفنانة أيتن عامر، الذكرى السنوية لـ شقيقتها الراحلة "هالة" بكلمات مؤثرة، طالبة من متابعيها الدعاء لها.

ونشرت أيتن، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهاردة سنوية أختي هالة الله يرحمها، أدعولها كتير فضلا وليس أمرًا.. كانت طيبة أوي وتستاهل كل دعوة، اللهم أرحمها وأغفر لها".

على جانب آخر، تشارك أيتن عامر في مسلسل "جودر" الذي يعرض بموسم رمضان 2024.

يعرض مسلسل جودر عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحا، حصريا عبر شاشتها، بالاضافة لعرضها عبر منصة WATCH IT.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وليد فواز، غادة طلعت، أحمد فتحي، وتأليف أنور عبدالمغيث و وإخراج إسلام خيري.

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