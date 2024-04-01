ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور السيدة سيلفي اليونانية الأصل بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أعلنت سيرين عبدالنور عن الأمر عبد صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة مع والدتها في المستشفى تظهر فيها بعد تلقيها العلاج بالكيماوي، وكتبت تعليقاً :"إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

وقدم الممثل السوري قصي خولي واجب العزاء لـ سيرين وكتب: "من آمن بي وان مات فسيحيا

الله يرحمها، نفسها بالسما. الله يصبركم يا سيرين ويجعلها آخر الاحزان أكيد هي مرتاحة وبمكان احسن بكتير".

أما الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فقالت: "ما في شي بعوّض غياب الإم!

خسارتك كبيرة وكلنا حدّك سيرين. الله يرحم والدتك وانشالله ما بتشوفوا شرّ بحياتكن. أحرّ التعازي لإلك ولعايلتك".

وكذلك كتب الممثل السوري مكسيم خليل: "البقية بحياتك سيرين .. كتير صعب ومؤلم هاد الفراق .. الله يصبرك و يصبر كل أحبابها .. والسلام والرحمة لروحها .. العمر الكم".

وكتبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم: "طُوبَى لِمَنْ اخْتَرْتَهُ وَ قَبِلْتُهُ يَا رَّبُّ لِيَسْكُنَ فِي دِيَارِكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ "

زعلت لخبر وفاة والدة سيرين عبد النور ، الله يرحم والدتك و تكون نفسها بالسما و يعطيكي القوة والصبر على فراقها … العوض بسلامتك و سلامة عيلتك".

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة وقصي خولي ونادين نسيب نجيم وغيرهم.. نجوم الفن يعزون سيرين عبد النور بوفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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