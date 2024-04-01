أمل عرفة بتصريح لافت عن السيدة فيروز.. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة السورية أمل عرفة أنظار المتابعين بتصريحها حول صوت وأغاني السيدة فيروز، حيث أكدت لم تتجرأ لسنوات عديدة من الإستماع لأغنياتها قبل الآن.



وكتبت أمل عرفة: "أن تُصغي إلى فيروز ف هذا يعني أنك بخير

لطالما صوتها ردَّنا إلى أماكن وذكريات وبشر وروائح وسلام .. لن يعودو!!

أن تُصغي إلى فيروز … يعني أنك على خط السلام مع جميع الخسائر….

فيروز …. صوتك أمانات أعمارنا وأسرارها وهزائمها وانتصاراتها وآمالنا ……

فيروز … نعم إنها المجرد الذي يغوص بنا ونبحر به منذ زمن لم أكن أملك جرأة الاستماع إلى القامة البديعة …

اليوم تجرأت".