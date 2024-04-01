كليب أصحاب الأرض| حنظلة والترويدة الفلسطينية.. رموز من قلب الدمار حتى الانتصار

ياسر رشاد - القاهرة - امتلأ كليب “أصحاب الأرض” للفنانة أصالة وفرقة أكابيلا الغنائية، بعدد من الرموز الفلسطينية التي ترمز إلى المعاناة التي يعيشونها واقتراب النصر وعلاماته المرجو تحقيقها.

رموز بين الدمار والنصر في كليب أصحاب الأرض:

بداية من الآية الكريمة من سورة آل عمران “فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ”.﴿١٩٥﴾

ظهور السيدة مريم العذراء والسيد المسيح وعليهم علامات الخوف والقلق وسط الركام، وظهور الرمز الفلسطيني الشهير “حنظلة” الأيقونة الشهيرة التي رسمها الفنان الراحل ناجي العلي، وهو يركض تحت الأرض ويؤدي رقصة النصر الفلسطينية الشهيرة.

وجاء الكيان الصهيوني بصورة أقرب للشياطين باللون الأزرق دون ملامح وقرن طويل قادم على مركب من البحر ويتربص له الفلسطينيون.

مصر ودورها في الوقوف بجانب أصحاب الأرض:

اشتعلت الأحداث بظهور رموز مصرية أصيلة التي تجسدت في خروج سيدة من معبد والإله تورنو إله الحرب عند المصريين، تقوم تلك السيدة بحركات استعراضية بتحريك حنظلة من تحت الأرض الذي يقوم بشد الكيان الصهيوني ودفنهم في الأرض وخروج الفلسطينيين من تحتها ومحاربة الكيان بكل صمود وشموخ، وكأنها إشارة مستقبلية، كما دفنوا جثامين الشهداء تحت الركام، ستعود الأيام بالنصر ويدفنوا مكانهم.

وفي النهاية بمنتهى القوة والحرية ترقص الفتاة الفلسطينية رقصة الانتصار على أرضها، مع نداء مؤثر بالأشعار قائلًا: "ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ ها هُنا، الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا، يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين».

الترويدة الفلسطينية في كليب أصحاب الأرض:

جاءت تلك اللقطات مع الترويدة الفلسطينية وهي من أشهر أنوع الغناء التراثية في فلسطين، التي كانت تتغنى بها السيدات وقت الاستعمار البريطاني كلغة حديث لا يفهمها غيرهم

"شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو التي تعني "شمالي يا هوا الديرة شمالي".

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو التي تعني "على اللي بوابهم تفتح شمالي".

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو التي تعني "وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي.

التي تعني "ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو "يوصل و يدور على الحباب يابا".

مع أشعار عبرت عن غضب الوجود الصهيوني في فلسطين “ريت المركب الي أخذه و ما رده يبلاه بكسره وبنار عقده ريت المصاري تقلب حديدة تسفر شبابنا لبلاد بعيدة”.

الكليب من إخراج علاء رضوان وأشعار النهاية بقلم فارس قطرية وألحان قصيدة “{يت المركب” أحمد ضياء.