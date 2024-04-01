حازم إيهاب: مجدي أبو عميرة أعطاني حريتني في اللوكيشن وسعيد بالتعاون معه

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان حازم إيهاب فى مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وأكد الفنان حازم إيهاب فى تصريح لـ“الخليج 365” قائلًا: "مجدي أبو عميرة الملك كان يجلس معي ونراجع المشاهد ونقرأها جيدًا والتعديلات الورقية ويحصل على رايي وليس سهلًا أن مخرج بحجم مجدي أبو عميرة يتعاون معي بهذا الشكل وهو أعطاني حريتي بشكل كبير وبشكره على تلك الفرصة".

وأضاف: "جومانا مراد تاريخ ولم يجمعنا مشاهد والكواليس كانت لذيذة ودمها خفيف وإضافة كبيرة".

وتابع: جسدت أمام يحيي الفخراني مشهد ماستر سين فى نهاية المسلسل واللوكيشن كله شاهد اننى كنت متوتر من تلك اللحظة وأنا ماكنتش أحلم بذلك”. و"أخبرته أن أول صوت كرتوني سمعته فى حياتي تفاعلت معه كان "هودي فى استوري" والوقوف أمام يحيى الفخراني حلم كبير وده كرم ربنا".



أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما مرة أخرى بعد غياب العامين

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".