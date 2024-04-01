نجوم مسلسل “شراب التوت” في طريقهم إلى مدينة كان الفرنسية لهذا السبب

يحتفل فريق المسلسل التلفزيوني التركي “شراب التوت”، الذي حطّم الأرقام القياسيّة بإنجازاته العالمية، في ليلة خاصة ضمن الدورة القادمة من MIPTV اي “سوق كان الدولية للتلفزيون”، وهو الحدث الدولي المخصّص للبرامج التلفزيونية والمضمون الرقمي، والذي يقام في مدينة كان بفرنسا في الفترة ما بين ٨ و١١ نيسان/ابريل الجاري.

سيحضر الاحتفال في “كان” الفرنسيّة منتج المسلسل فاروق تورغوت. كاتبا السيناريو ميليس سيفيليك وزينب غور. الممثلون إفريم ألسيا، باريش كيليتش، سيرين كاراكوتش، سيلا ترك أوغلو، دوغوكان جونغور، موجدي أوزمان، فيزا سيفيليك وسيبل تاشتشي أوغلو.

أولاً، سيتم عقد اجتماع في فندق ماجستيك في مدينة “كان”، ستحضره الصحافة العالمية وسيتم الرد على الأسئلة. وفي المساء ستقام حفلة خاصة جداً في فندق مارتينيز بمشاركة ٣٥٠ شخصاً.

من ناحية أخرى، علم أن MIPTV الذي يقام منذ ٦١ عاماً، سيقام للمرة الأخيرة هذا العام، وبالتالي فإن الحفل له أهمية خاصة.

في سياق آخر، يقترب مسلسل “شراب التوت” من نهاية الموسم الثاني منه في حال لم يطرأ عليه أي تغييرات، حيث ستُعرض الحلقة الأخيرة منه لهذا الموسم في ٧ حزيران/يونيو القادم. كما تمّ تجديده لموسم ثالث نظرًا للنجاح الكبير للعمل الذي تمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتى الآن.