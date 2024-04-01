ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للناشطة العنود اليوسف يُظهر وهي تعانق شقيقتها هبة وتعطيها الحب كي تخفف عنها صعوبة حملها.

ونال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت قد العنود اليوسف في الفترة السابقة مقطع فيديو أظهرت فيه المسروقات التي سرقتها خادمتها، وهي عبارة عن ذهب وأموال.

وقد لاقى هذا الفيديو ردود كثيرة وجدلا من قبل المتابعين، وعلّق أحدهم: "كل يوم عن يوم يزيد خوفي من هالعاملات الله يكفينا شرهن و جعلنا ما نحتاجهن".

كانت هذه تفاصيل خبر العنود اليوسف تحدث ضجة بتصرفها مع شقيقتها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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