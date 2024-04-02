الصور الأولى من فيلم "شقو" لعمرو يوسف والاعلان الرسمي يتجاوز ال١٠ مليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "شقو" للنجم عمرو يوسف الصور الأولى من العمل والتي جمعته مع الأبطال ومع مخرج العمل كريم السبكي.

الفيلم الآن في مراحله النهائية تمهيدا لعرضه في سباق عيد الفطر المبارك.

وكان الإعلان التشويقي للعمل قد حقق مشاهدات تجاوزت ال ١٠ مليون مشاهدة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة منذ طرحه وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي و الذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح و ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم

وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدم هذه الشخصية وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين

كما أن ظهور النجم أحمد فهمي كضيف شرف الفيلم هو المفاجأة التي يقدمها الفيلم للجمهور .

" شقو"بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.