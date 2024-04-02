نيللي مقدسي ملفتة في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة جديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد عايدت نيللي متابعيها في عيد الفصح المجيد، كما أنها اعتمدت إطلالة لاقت الإستحسان ولفتت الأنظار بجامبسوت أسود براق.

وكانت قد أطلت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي على الجمهور بلوك مميز، وإرتدت كروب توب ضيقة باللون الأسود، بقبة عالية ومن دون أكمام، وتنورة طويلة وضيقة، ولها فتحة طويلة، وتركت نيللي شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

يذكر أن آخر أعمال نيللي ترنيمة "حكاية قديس"، التي قدمتها للقديس شربل على نية شفاء والدتها وكل مريض، هي من ألحان ريشار نجم، كلمات فيليب بارودي، توزيع موسيقي روبير الأسعد، ميكس وماسترينغ فادي جيجي، والكليب من إخراج سامر محمود.



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