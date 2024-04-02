فن ومشاهير

أوزغي غوريل تقضي عطلتها في دبي .. بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - تقضي الممثلة التركي أوزغي غوريل عطلتها في دبي وقد نشرت صورتين من تواجدها هناك حيث أطلت بالفستان الأبيض وسط الرمال.


الممثلة التركية أوزغجي غوريل كانت قد احتفلت بزواجها من الممثل التركي سيركان تشاي أوغلو، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
وأقيم حفل زفاف الثنائي في ألمانيا حيث تعيش أسرة سيركان، وشاركت أوزجي جوريل متابعيها فرحتها ونشرت صور من جلسة التصوير الخاصة بحفل زفافهما.
وأطلت العروس بفستان زفاف بسيط، كان أبيض قصير مع قبعة، أما جلسة تصوير فكانت في حقل قمح.
يذكر أن الثنائي قد شاركا في مسلسل "موسم الكرز" الذي كان سبباً في شهرتهما عربيا وعرفا وقت عرضه باسم "إياد" و"فتون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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