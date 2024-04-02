ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبناني ريتا برصونا بصورة جديدة نشرتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث عايدت متابعيها في عيد الفصح المجيد.

ويبدو أن برصونا تقضي عطلة عيد الفصح في بالي التي تقع في إندونيسيا حيث ظهر خلفها في الصورة المنظر الخلاب.

وبدت يتا بإطلالة يومية على طبيعتها حيث وضعت النظارت الشمسية والقبعة.

الجدير ذكره أن ريتا إبتعدت عن الأضواء بعد زواجها وإنتقالها للعيش في أميركا وكانت قد شاركت بالعديد من الأعمال الفنية أبرزها:"غنوجة بيا" و "بنات عمتي وبنتي وانا"، "جميل وجميلة".

كانت هذه تفاصيل خبر ريتا برصونا التي اشتهرت بـ "غنوجة بيا " تطل بعد غياب بصورة من بالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.