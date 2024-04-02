ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على موقاع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة التركية فهرية أفجين وزوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

الصورة تم التقاطها في موقع تصوير إعلان جديد لهما.

وكانت قد شاركت الممثلة التركية فهرية أفجين مع متابعيها عبر حسابها الرسمي، صوراً تستعرض فيها إطلالتها من حديقة منزلها الجديد.

وبحسب الصحف التركية، فإن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجين، اشتريا منزلاً جديداً بالأموال التي حصلا عليها من خلال اتفاقيات الإعلان التي أبرماها مؤخرًا.

ويستثمر الثنائي أرباحهما في العقارات، وبحسب الصحف، فإن الزوجين إشتريا الفيلا الثانية لهما في غضون خمسة أشهر، ويقدر ثمنها بـ 4 ملايين و250 ألف دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة جديدة لفهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت في موقع التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.